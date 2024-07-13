هددها بصور خاصة.. ضبط طالب ابتز فتاة في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالسويس؛ لابتزازه إحدى الفتيات مادياً من خلال التشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تبلغ لقسم شرطة السويس بمديرية أمن السويس من أحد الأشخاص ونجلته - مقيمان بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس بقيام طالب، مقيم بدائرة القسم بابتزاز نجلته مالياً مقابل عدم التشهير بها وتهديدها، وكذا قيامه بإنشاء حسابات وهمية باسمها وصورتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط المتهم، وبحوزته الهاتف المحمول الخاص به وبفحصه فنياً تبين وجود مقاطع فيديو خاصة بالمبلغة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق منفعة مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.