انطلاق مظاهرات لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ)

انطلق أفراد من أسر الإسرائيليين المحتجزين كرهائن، في غزة إلى جانب الآلاف من أنصارهم، من كيبوتس معاليه هحميشاه، في المحطة الأخيرة من مسيرة استمرت أربعة أيام ، من تل أبيب إلى القدس، مطالبين باتفاق مع حماس لتأمين إطلاق سراح ذويهم.

وقالت إيناف زانجوكر، التي اختطف ابنها ماتان /24 عاما/ من قبل مسلحين من منزله في كيبوتس نير عوز في السابع من أكتوبر الماضي، أمام الحشد "نرى المزيد والمزيد من التقارير، التي تفيد بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو يواصل تخريب الاتفاق(لإطلاق سراح الرهائن). إنه يضيف مطالب، يمكن أن تفقد حياة ماتان، إنه يضيف مطالب يمكن أن تفقد حياة الرهائن الآخرين"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.

وترددت هتافات خلال المظاهرات تقول:"العار!".

وأضافت زانجوكر "لن نسمح لك يا بنيامين نتنياهو. نطالبك بالتوقف عن تخريب الاتفاق، نطالبك بالتوقيع على الاتفاق. ضع جانبا كل الاعتبارات الشخصية أو السياسية وأعد الرهائن إلى الوطن".

وكان أفراد أسر رهائن محتجزين في غزة، قد تظاهروا أيضا يوم الأربعاء الماضي خارج الكنيست الإسرائيلي وأغلقوا مدخل مبنى الحكومة.

وتستمر الضغوط الداخلية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك مع مطالبة آلاف المتظاهرين في إسرائيل بإجراء انتخابات جديدة والموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس لتأمين إطلاق سراح المحتجزين المتبقين في قطاع غزة.