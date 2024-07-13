اكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل حسين الحاج حسن، على "تماسك الموقف داخل محور المقاومة وداخل المقاومة في غزة".
ولفت الحاج حسن، الى أن "آخر الإحصاءات تقول بأن 80% هم مع خيار المقاومة، بينما في الكيان الإسرائيلي فآخر الإحصاءات تقول بأن نتنياهو راحل إلى منزله، وفي حال حصول إنتخابات فلن يأتي رئيساً للحكومة".
وأشار الى أن "نحن هدفنا من العمليات إسناد غزة ومقاومة غزة ومنع العدو من الإنتصار في غزة ومن العدو من التغول على المنطقة وعلى لبنان وعلى الشعب اللبناني من ضمن شعوب المنطقة ولكن إذا فكر العدو بحماقة وقرر أن يرتكب هذه الحماقة فالمقاومة مستعدة ولديها من المفاجآت من العديد والعتاد والأسلحة ونوعية وكمية الأسلحة".
وأضاف "العدوّ الإسرائيليّ لا يستطيع أن يحقّق أيّ ھدف من أھدافه في حرب غزّة وأنه في حالة إرباك وتخبّط، وذلك بفضل وحدة وتكاتف موقف فصائل المقاومة في غزّة وحتّى المقاومة في المحور كلّه، ممّا يدلّ على الثّقة والثّبات بوجه العدو"ّ .
وشدد الحاج حسن، على أن "جبهة المقاومة في جنوب لبنان قويّة جداً وهي على أتمّ الجھوزيّة لأيّ سيناريو قد يقوم به العدو".
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: جبهة المقاومة في جنوب لبنان على أتمّ الجھوزيّة لأيّ سيناريو قد يقوم به العدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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