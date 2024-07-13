مكتب القرم نفى حصول تضارب بين احد مستشاري الوزير وموظفين بالوزارة: افتراءات من نسج الخيال

أشار المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، في بيان الى انه "دأبت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على دسّ اخبار ملفقة عن حصول تضارب بين احد مستشاري الوزير القرم وموظفين في الوزارة وعن حالات اغماء اضافة الى منع تدخل الصليب الاحمر"، نافيا نفياً قاطعاً كل ما يتم تداوله ويؤكد أن هذه لا أساس لها من الصحة.

واكد مكتب القرم أن "كل ما يُقال هو افتراءات وادعاءات هي من نسج الخيال ولا تتّسم بالحد الأدنى من المصداقية، انما يأتي ذلك في سياق حملة تستهدف الوزير القرم وفريق عمله والمشاريع التي يعمل على تنفيذها، والتي قد تضرّ بمصالح بعض المستفيدين وذلك من أجل عرقلتها عبر وضع العصي في دواليب الاستحقاقات المنوي تحقيقها لقطاع الاتصالات".

وشدد المكتب ايضاً ان المهنية والحرفية واحترام الاخر هي نهج يتّبعه الوزير وكل العاملين معه، داعياً كل من لديه أية أدلة أو اثباتات التقدّم بها الى القضاء، مؤكداً في المقابل استعداده الكامل للمضي بهذا الملف حتى النهاية أمام الرأي العام والاجهزة الرقابية، ليتبين للجميع حقيقة الامر.