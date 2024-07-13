المنار: سقوط شهيدين باستهداف الطيران المسير لسيارة جيب مدنية على طريق الخردلي

افادت قناة "المنار" بأن "الطيران المسّير الاسرائيلي استهدف آلية جيب مدنية قرب "نبعة مياه" على طريق الخردلي - مرجعيون مما ادى الى سقوط شهيدين". واكدت الوكالة الوطنية للاعلام أن الشخصين اللذين عثر عليهما مقتولين في سيارة في بلدة الخردلي تم استهدافهما بصاروخ من مسيّرة معادية، وهما نجيب حسين حلاوي وعضو بلدية كفركلا موسى سليمان, بينما كانا يقومان بتعبئة المياه من عين القصبة لأخذها إلى المواشي في بلدة كفركلا.

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