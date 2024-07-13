فيّاض: مجتمعنا ثابت على خياراته في إحتضان المقاومة ومؤازرتها وثقته الكبيرة بحكمة قيادتها

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فيّاض، الى أنه "أمام التهديدات الإسرائيلية التي عادت إلى التصعيد مجدداً، تجاه الساحة الجنوبية، وهي تهديدات تفتقد المصداقية وأقرب إلى الهوبرة منها إلى المواقف الواقعية، نحن نقول ببساطة ووضوح، إذا توقفت في غزة، نحن سنوقف من جانبنا لأن الإسناد مرتبط باستمرار الأعمال العسكرية العدائية ضد غزة".

ولفت فياض، خلال إلقائه كلمتين في المجلسين العاشورائيين في عين قانا وجرجوع، الى أنه "أما إذا إستمر العدو بإعتداءاته صغرت أم كبرت، فإننا سنمارس حقنا في الدفاع عن نفسنا وبالطريقة المناسبة التي تقدرها قيادة المقاومة".

وذكر أنّ "نفس المقاومة طويل، وقدراتها عالية وجهوزيتها كاملة ، ومجتمعنا ثابت على خياراته في إحتضان المقاومة ومؤازرتها وثقته الكبيرة بحكمة قيادتها وشجاعتها وبصيرتها".

وأضاف "في المواجهة نحن تفوقنا على العدو ميدانياً ونتفوق عليه مجتمعياً ، إذ شتّان بين صلابة مجتمعنا وضعف مجتمعهم، بين ثقة مجتمعنا بقيادته وإهتزاز علاقة المجتمع الإسرائيلي بقيادة نتنياهو والآخرين".