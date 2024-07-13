الجيش الاسرائيلي يزعم انه استهدف عنصرين من حزب الله في دير ميماس

زعم الجيش الإسرائيلي في بيان إن اثنين من عناصر حزب الله كانا يستعدان لإطلاق صواريخ على إسرائيل أصيبا في غارة بطائرة بدون طيار في دير ميماس بجنوب لبنان قبل فترة قصيرة.

وفي وقت سابق، مشطت القوات الاسرائيلية من مرابضها في موقعي الراهب وهرمون بالأسلحة الرشاشة اطراف بلدة رميش الحدودية، حيث تضرر عدد من المنازل.

وكان التمشيط بالرصاص الاسرائيلي أصاب منزل رئيس البلدية ميلاد آلعلم التي حطمت زجاج منزله وتسببت باضرار .