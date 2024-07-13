الجيش الاسرائيلي مشط أطراف بلدة رميش وإصابة منزل رئيس البلدية

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن قوات الجيش الاسرائيلي مشطت من مرابضها في موقعي الراهب وهرمون بالأسلحة الرشاشة اطراف بلدة رميش الحدودية، حيث تضرر عدد من المنازل. وكان التمشيط بالرصاص الاسرائيلي أصاب منزل رئيس البلدية ميلاد العلم التي حطمت زجاج منزله وتسببت باضرار .

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