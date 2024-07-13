انهيار مبنى مدرسة في نيجيريا ومقتل 21 طالبا على الأقل

أفادت وكالة "فرانس برس"، بـ"مقتل 21 طالبا على الأقل الجمعة بعد انهيار مدرسة في وسط نيجيريا بينما كان الطلاب يقدمون الامتحانات".

وافاد الصليب الاحمر، في حصيلة جديدة لـ"فرانس برس"، بـ"أصابة 69 آخرون نقلوا جميعا الى مستشفيات مختلفة".

وكانت حصيلة سابقة اشارت الى مقتل 16 طالبا.

وسمع أصوات الطلاب العالقين يبكون طلبا للمساعدة تحت الأنقاض بعد أن انهارت مدرسة سانت أكاديمي في منطقة جوس نورث بولاية الهضبة.

وحاولت حفارات ميكانيكية إنقاذ الضحايا بينما كان الآباء يبحثون بيأس عن أبنائهم.

وكانت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ قالت في بيان "انهار مبنى من طابقين يضم أكاديمية سانت في بوسا بوجي في منطقة جوس شمال ولاية الهضبة هذا الصباح مما أسفر عن مقتل العديد من الطلاب".

وبحسب الوكالة فإنها تقوم "بعمليات البحث والإنقاذ".