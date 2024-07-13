الإعلام الاسرائيلي يتحدّث عن عملية نوعية لاغتيال محمد الضيف في الهجوم على خانيونس

تحدثت وسائل إعلام اسرائيلية عن عملية نوعية لاغتيال قائد اركان كتائب القسام محمد الضيف في الهجوم على خانيونس. واشارت هئية البث الاسرائيلية الى ان "رافع سلامة قائد لواء خان يونس كان مستهدفا مع محمد الضيف بخان يونس".

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