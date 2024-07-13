بعد إعلان بايدن إتمام الصفقة.. وسائل إعلام: نتنياهو يحاول وضع شروط جديدة لعرقلة مفاوضات غزة والأسرى

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلام أمريكية وعبرية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول مجددا وضع شروط تعجيزية كمحاولة منه لعرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار وتبال الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، إتمام صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين وعرب قولهم إن تل أبيب "أدخلت شروطاً جديدة على الخطوط العريضة لمقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى."

وأضاف المسئولين أن إسرائيل وحماس تراجعتا عن بعض التفاصيل خلال المحادثات التي جرت هذا الأسبوع في القاهرة والدوحة.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول مصري سابق قوله إن الكرة في ملعب نتنياهو الذي لا يريد السلام، وسيجد أعذاراً لإطالة أمد هذه الحرب حتى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

كما صرح مسؤول إسرائيلي بارز، بأن مطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنع عودة عناصر حماس إلى شمال قطاع غزة قد يعرقل المحادثات حول صفقة تبادل الأسرى.

ويأتي هذا في وقت حرج حيث تتجه الأنظار إلى إمكانية تحقيق هدنة نهائية وإعادة الأسرى.

ويعقد فريق التفاوض الإسرائيلي آمالا كبيرة على نجاح هذه المحادثات، خاصة مع تصاعد الضغوط الدولية والإقليمية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ويرى بعض أعضاء الفريق أن مطلب نتنياهو تكتيكي، يستخدم لأغراض التفاوض فقط، في محاولة للحصول على تنازلات إضافية من حماس في ظل رغبة المنظمة في وقف إطلاق النار.

وأشار أحد المسؤولين الإسرائيليين المعارضين إلى أن المطلب الجديد بشأن منع عودة عناصر حماس إلى شمال القطاع "يمكن أن يوقف المحادثات".

ومن غير الواضح سبب تقديم نتنياهو لهذا المطلب، حيث أكد المسؤول الإسرائيلي: "النظام الأمني يعرف كيف يتعامل مع عودة عناصر حماس إلى شمال القطاع".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، موافقة إسرائيل وحركة "حماس"، على إطار صفقة الأسرى التي قدمها قبل 6 أسابيع.

وأكد بايدن إنه طرح قبل 6 أسابيع إطارا شاملا لكيفية تحقيق وقف إطلاق النار بغزة وإعادة الأسرى وهناك عمل يجب القيام به.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن القضايا الموجودة في المقترح الذي طرحته معقدة ولكن هذا الإطار تم الاتفاق عليه من قبل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإسرائيل.

وتابع أن فريقه يحرز تقدما في مفاوضات صفقة التبادل، مشيرا إلى أنه مصمم على إنجاز هذه الصفقة.