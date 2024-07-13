الناخبون الأميركيون ينتظرون حل لغز نائب ترمب

ياسر رشاد - القاهرة -

قالت وسائل إعلام أمريكية السبت، إن "الغموض والتشويق" يكتنفان اختيار الرئيس السابق دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس، فيما تتركز الأنظار على ماركو روبيو، وجي دي فانس، ودوغ بورغوم.

في برنامج "The Clay Travis & Buck Sexton Show" يوم الجمعة، قال ترامب إنه يود الإعلان عن اختياره لمنصب نائب الرئيس خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأسبوع المقبل أو قبل ذلك بقليل - مقترحا يوم الاثنين كاحتمال.

وقال كبير مستشاري ترامب، جيسون ميلر، إن ترامب قد يعلن اختياره "في أي وقت هذا الأسبوع" مع اقتراب موعد انعقاد اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري. وستكون كل الأنظار متجهة نحو ترامب عندما يستضيف اجتماعا حاشدا في بتلر بولاية بنسلفانيا يوم السبت قبل أيام فقط من انطلاق المؤتمر الوطني الجمهوري.

وبينما ينتظر أنصاره وغيرهم في العالم السياسي إعلان ترامب عن مرشحه لمنصب نائب الرئيس، يواصل كبار المتنافسين نشاطهم المعتاد، وينتظرون بفارغ الصبر اتصال الرئيس السابق.

وكان كل من روبيو وفانس في واشنطن العاصمة هذا الأسبوع، لكن فانس نفى أن يكون ترامب قد تحدث إليه حول العمل كنائب للرئيس.

من جهته، اعتلى روبيو المنصة في تجمع لمناصري ترامب في دورال بولاية فلوريدا مساء الثلاثاء، حيث أشاد بترامب لإنجازات إدارته.

أما بورغوم فقد تجنب الأسئلة حول كونه نائبا لترامب. وعندما سئل عما إذا كان لا يزال يخضع لفحص دقيق لهذا المنصب، تجاهل بورغوم السؤال، وأجاب: "الليلة كلها تتعلق بالرئيس ترامب".

ويأتي اختيار ترامب لمنصب نائبه في وقت حرج من دورة الحملة الانتخابية الامريكية حيث يدعو عدد متزايد من الديمقراطيين الرئيس جو بايدن إلى التنحي عن منصب مرشح الحزب والاحتشاد خلف نائبة الرئيس كامالا هاريس.

خلال الأيام القليلة الماضية، استهدف ترامب هاريس مرات عدة، وقال مساء الثلاثاء في دورال: "على الرغم من كل ذعر الديمقراطيين هذا الأسبوع، فالحقيقة هي أنه لا يهم من سيرشحونه لأننا سنهزم أي واحد منهم هزيمة مدوية".

كما اتهم فانس هاريس بأنها جزء من عملية التستر على لياقة بايدن للمنصب.

وقال فانس عن هاريس على قناة "فوكس نيوز": "هذه هي الشخص الذي أثقل كاهل الولايات المتحدة لمدة أربع سنوات برئيس لا يستطيع القيام بهذه المهمة، وقد فعلت كل ذلك من أجل السلطة السياسية". وأضاف: "كانت تعلم أنه سواء كان ذلك الآن أو بعد أربع سنوات، فإنها ستكون الشخص الذي سيرث الرئاسة".