عسيران: من حق لبنان ان يطالب بالتعويض عن الجرائم البيئية

طالب عضو كتلة "التنمية والتحرير "النائب علي عسيران، الدول التي قدّمت ولا زالت تقدّم لإسرائيل السلاح والدعم لفتك البيئة في لبنان، بـ"التعويض على لبنان المحترق، خصوصا وأن هذا العمل الشنيع هو جريمة مزدوجة من قِبل إسرائيل، فهي ليست فقط بوجه لبنان وسيادته و سيادة أراضيه بل أيضا لتدمير البيئة".

ولفت عسيران، الى أن "هذه الدول الكبرى الداعمة لإسرائيل لديها الكثير من التناقضات، فهم ينادون ويتنادون للحفاظ على البيئة ويبكون على البيئة التي دمّرتها وخرّبتها الدول الصناعية الكبرى. وها هي إسرائيل طبعا تمارس هذا الدور بدمار لبنان ودمار بيئته".

وأضاف أنه "من حق لبنان ان يطالب بالتعويض عن الجرائم البيئية أيضا، لكن بالمقابل يبقى دائما الأهم والأهم هو ان يتفق اللبنانيون على وحدتهم الوطنية والتفاهم فيما بينهم لإنقاذ لبنان مما وصل اليه".