طالب عضو كتلة "التنمية والتحرير "النائب علي عسيران، الدول التي قدّمت ولا زالت تقدّم لإسرائيل السلاح والدعم لفتك البيئة في لبنان، بـ"التعويض على لبنان المحترق، خصوصا وأن هذا العمل الشنيع هو جريمة مزدوجة من قِبل إسرائيل، فهي ليست فقط بوجه لبنان وسيادته و سيادة أراضيه بل أيضا لتدمير البيئة".
ولفت عسيران، الى أن "هذه الدول الكبرى الداعمة لإسرائيل لديها الكثير من التناقضات، فهم ينادون ويتنادون للحفاظ على البيئة ويبكون على البيئة التي دمّرتها وخرّبتها الدول الصناعية الكبرى. وها هي إسرائيل طبعا تمارس هذا الدور بدمار لبنان ودمار بيئته".
وأضاف أنه "من حق لبنان ان يطالب بالتعويض عن الجرائم البيئية أيضا، لكن بالمقابل يبقى دائما الأهم والأهم هو ان يتفق اللبنانيون على وحدتهم الوطنية والتفاهم فيما بينهم لإنقاذ لبنان مما وصل اليه".
كانت هذه تفاصيل خبر عسيران: من حق لبنان ان يطالب بالتعويض عن الجرائم البيئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.