البزري تابع حل أزمة إنقطاع المياه عن صيدا وضواحيها

تابع النائب عبد الرحمن البزري أزمة إنقطاع المياه والكهرباء عن صيدا وضواحيها والتي أدت لتضرر مصالح المواطنين، وعرّضت سلامتهم للخطر في أجواء صيفٍ حار وقاسٍ، مؤكداً "بدء حل الأزمة من خلال عودة التغذية الكهربائية (خط الخدمات) وتشغيل مولدات محطات ضخ المياه بعد تزويدها بالمحروقات الضرورية".

وتابع البزري المشكلة مع الإدارات المعنية والمواطنين في مختلف الأحياء للتأكّد "من عودة التغذية المائية والكهربائية"، مشدداً على أن "الأزمة قيد الحل، لكن يجب إيجاد صيغة أفضل لمنع تكرار مثل هذه الأزمات ولحماية مصالح المدينة وأبنائها ومحيطها".