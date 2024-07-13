مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتانياهو يعتزم عقد محادثات أمنية اليوم بعد ضربة لاستهداف الضيف

أشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أن "نتانياهو يعتزم عقد محادثات أمنية خلال اليوم بعد ضربة لاستهداف الضيف".
بحسب المكتب، علق نتانياهو على هجوم خان يونس، بالقول "أمرت في بداية الحرب بتصفية كبار مسؤولي حماس".
وكان قد زعم الجيش الإسرائيلي، أنه "استهدف القائد العسكري لكتائب القسام محمد الضيف في غزة".
في حين، أكد القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، في حديث لوكالة "رويترز" إنّ التقرير الذي بثته إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنّ الغارة على خان يونس في قطاع غزة اليوم استهدفت قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف "كلام فارغ".
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن "مجزرة ارتكبها الاحتلال بقصف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس أسفرت حتى اللحظة عن أكثر من 100 شهيد ومصاب منهم طواقم بالدفاع المدني".
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