قيادي بحماس لرويترز: الحديث عن إستهداف قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف كلام فارغ

أكد القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، في حديث لوكالة "رويترز" إنّ التقرير الذي بثته إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنّ الغارة على خان يونس في قطاع غزة اليوم استهدفت قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف "كلام فارغ".
وأكد أن "جميع الشهداء هم مدنيون، وما يحدث هو تصعيد خطير لحرب الإبادة في ظل الدعم الأميركي والصمت العالمي" مشدّداً على أنّ "هذه رسالة عملية من الاحتلال بأنه غير معني بأي اتفاق".
وكان قد زعم الجيش الإسرائيلي، أنه "استهدف القائد العسكري لكتائب القسام محمد الضيف في غزة".
في حين، أكد القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، في حديث لوكالة "رويترز" إنّ التقرير الذي بثته إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنّ الغارة على خان يونس في قطاع غزة اليوم استهدفت قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف "كلام فارغ".
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن "مجزرة ارتكبها الاحتلال بقصف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس أسفرت حتى اللحظة عن أكثر من 100 شهيد ومصاب منهم طواقم بالدفاع المدني".
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