شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحذر أمريكا من تنفيذ قانون يتعلق بالتبت والان نبدء بالتفاصيل

أزمة التبت

الدمام - شريف احمد - حذرت الصين الولايات المتحدة من تنفيذ قانون يتعلق بالتبت وقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلة إنها "سوف تتخذ إجراءات حازمة للدفاع بقوة عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية".وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان اليوم السبت إن "ما يسمى بقانون تعزيز حل النزاع بشأن التبت والصين، انتهك الموقف الذي طالما اتخذته الحكومة الأمريكية والأعراف الاساسية التي تحكم العلاقات الدولية".وأضاف المتحدث أن هذا الفعل "تدخل بشكل صارخ، في الشؤون الداخلية للصين".يشار إلى أن التبت أصبحت منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في الصين منذ دخول جيش التحرير الشعبي الصيني البلاد في عام 1950، ما أدى في نهاية المطاف إلى هروب الزعيم الروحي لإقليم التبت الدالاي لاما إلى الهند بعد ذلك بتسع سنوات.وتعارض الصين أي شخص يعبر عن دعمه للتبت وزعيمه الروحي.