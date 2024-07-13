الاحتلال يزعم إصابة محمد الضيف في هجوم المواصي بخان يونس

ياسر رشاد - القاهرة - زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، نقلًا عن 3 مصادر دفاعية، أن الهدف في الغارة على منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، كان مهمًا جدًا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سلاح الجو هاجم بشكل مكثّف مواقع عدة في خان يونس بهدف القضاء على قائد كتائب القسام محمد الضيف.

وادعت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "الضيف كان مختبئًا في مكان فوق الأرض ضمن المنطقة الإنسانية غربي خان يونس".

وأضافت، أن "رافع سلامة قائد لواء خان يونس كان ضمن أهداف الضربة الإسرائيلية".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد نحو 100 فلسطيني على الأقل في غارة على مخيم للنازحين في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة.

واستنكرت الوزارة في بيان "مجزرة الاحتلال البشعة بحق المواطنين والنازحين"، مشيرة إلى أن 20 قتيلًا وأكثر من 90 مصابًا وصلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن محمد الضيف أصيب بالقصف، وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية أن "محاولة اغتيال الضيف جاءت بينما كان فوق الأرض ولم يكن هناك مختطفون إسرائيليون بالمكان".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن رافع سلامة، قائد لواء خان يونس التابع لحركة "حماس"، كان أيضًا هدفًا للغارة.

ولم يؤكد مسؤول كبير في "حماس" ما إذا كان الضيف موجودًا في موقع الهجوم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن القيادي في الحركة سامي أبو زهري قوله إن "الادعاءات الإسرائيلية محض هراء وتهدف إلى تبرير المجزرة المروعة. كل الشهداء من المدنيين وما حدث هو تصعيد خطير لحرب الإبادة الجماعية بدعم أمريكي وصمت عالمي".

واستشهد القائد العسكري في حماس رافع سلامة، خلال الهجوم على منطقة المواصي في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

قالت رويترز نقلًا عن مسئول في "حماس"، إن هجوم الاحتلال على المواصي في خان يونس، يعد تصعيدًا خطيرًا، إذ إن شهداء المجزرة من المدنيين.

وأضاف المسئول في حماس ونقلت عنه "رويترز"، أن هجوم خان يونس أظهر عدم رغبة إسرائيل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، أن الهدف الآخر من وراء الهجوم على منطقة المواصي في خان يونس هو القائد العسكري في حماس رافع سلامة، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

مسؤول فلسطيني: إسرائيل تتحدى العالم وتعرقل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إسماعيل الثوابتة، إن إسرائيل تتحدى العالم أجمع وتعرقل أية مفاوضات من أجل عدم الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف الثوابتة، اليوم السبت، أن حكومة الاحتلال تعرقل أي مفاوضات فيما يتعلق بإنهاء حرب الإبادة الجماعية واستهداف المدنيين ووقف المجاز بقطاع غزة.

وحمل الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي والمنظات الدولية والحقوقية بالضغط على الاحتلال لوقف العداون الغاشم ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.

وأدان الثوابتة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة؛ ما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل وجريح، محملًا واشنطن مسؤولية ما يحدث في غزة.

من جانبه، أكد القيادي بحركة فتح منير الجاغوب، أن قطاع غزة هو أكبر كثافة سكانية في العالم الآن بشكل عام، ومواصي خان يونس هي أكبر كثافة سكانية في قطاع غزة، وقصفها يعني سقوط مئات الشهداء.