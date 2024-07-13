حركة حماس: مجزرة المواصي استمرار لجرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

ياسر رشاد - القاهرة - قالت حركة حماس إن مجزرة المواصي في خان يونس تعد استمرارا لجرائم الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضافت حماس: ندين بأشد العبارات المجزرة المروعة في المواصي بخان يونس التي تشكل تصعيدا خطيرا في مسلسل الجرائم والمجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب.

استُشهِد أكثر من100 فلسطينيًا، وأُصيب ما يزيد على 289 آخرين، اليوم السبت، في مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي، نتجت عن عدة غارات متتالية على منطقة المواصي غربي خان يونس، في جنوب قطاع غزة.

وتشنُّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حربًا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال إبادة جماعية وبتحسين ظروف الوضع الإنساني الكارثي.

الدفاع المدني في غزة: استشهاد أحد ضباطنا وإصابة 8 آخرين في قصف مبنى سكني وسط خان يونس

أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة، بمقتل أحد ضباطه وإصابة 8 آخرين في قصف إسرئيلي استهدف مبنى سكنيا وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقال الدفاع المدني اليوم السبت: "استشهد العقيد محمد أسامة حمد، نائب مدير إدارة الإطفاء والإنقاذ في الدفاع المدني، وأصيب ثمانية عناصر آخرين وصفت حالة ثلاثة منهم بالخطيرة أثناء محاولتهم إنقاذ الجرحى من مبنى سكني استهدفته الطائرات الحرببة الإسرائيلية، وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

وصرحت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان لها اليوم بأن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت هذا المبنى مرة أخرى أثناء عمل طواقم الدفاع المدني فيه ومحاولتهم انقاذ الجرحى وانتشال الشهداء".

وأكدت المديرية أن "هذا الاستهداف لطواقمها يأتي في إطار سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق طواقمها التي تقدم خدمات إنسانية بحتة وتسعى إلى إنقاذ الأرواح"، مشددة على أن "ذلك هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل اتفاقيات جنيف التي كفلت حرية العمل لمقدمي الخدمة الإنسانية".