100 جنيه لكل مادة.. تعرف على أماكن تظلمات الدبلومات الفنية بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

حددت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم السبت، أماكن التظلمات الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية، الدور الأول للعام الدراسي الحالي، 2023 - 2024، والتي بدأت من اليوم السبت، الموافق 13 يوليو الجاري، وتستمر لمدة 15 يومًا.

ووفق البيان الصادر عن مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم السبت سوف يسدد الطالب مبلغ 100 جنيه لكل مادة يرغب في التظلم فيها لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال مكاتب البريد تحت حساب تظلمات تعليم ثانوي فني أو أحد الهيئات المعتمدة مثل فوري حساب رقم 66616.

وضرورة تسليم ايصال السداد أصل وصورة صورة للجنة النظام والمراقبة مع حضور الطالب بنفسه ومعه صورة البطاقة إلى لجنة النظام والمراقبة من الساعة 8 صباحًا وحتى 3 بعد الظهر.

والأماكن المحددة للتظلمات بالنسبة للدبلوم الفنى التجاري سوف تكون بمدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، خلف المدينة الجامعية للطالبات بسينجر هاتف رقم 01403500289.

وتظلمات التعليم الفني الزراعي بمدرسة على مبارك الإبتدائية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بشارع على مبارك أمام مبنى الرقابة الإدارية بطنطا هاتف رقم 0403357529.



وتظلمات التعليم الصناعي نظام الـ 3 سنوات، مدرسة دمنهور الصناعية للبنات بدار المعلمات، شبرا، شارع الروضة، دمنهور، محافظة البحيرة هاتف رقم 0453349029.



وتظلمات التعليم الصناعي نظام الـ 5 سنوات، بمدرسة السيدة زينب الصناعية للبنات، بالسيدة زينب 13 شارع على خليل المتفرع من شارع بورسعيد، ت0223625128، تظلمات التعليم إعداد مهني بمدرسة فم الخليج الإبتدائية، 1 شارع السكر والليمون بمصر القديمة، القاهرة هاتف 0223952370.

وتظلمات التعليم الفندقي نظام الـ 3 سنوات والـ 5 سنوات، مدرسة السيدة زينب التجارية للبنات 1 شارع عبد المجيد اللبان ، السيدة زينب، القاهرة هاتف رقم 0223936805.

وتظلمات التعليم الصناعي للتعليم والتدريب المزدوج مدرسة الإبراهيمية الثانوية 1 شارع اتحاد المحامين العرب بجوار القنصلية السعودية بجاردن ستي، القاهرة هاتف رقم 0227922968.