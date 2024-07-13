جراحة نادرة لزراعة جذر الغضروف الهلالي الداخلي لمريض بمستشفى في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

نجح فريق طبي بمستشفى الفشن المركزي جنوب بني سويف في إجراء عملية إعادة زرع جذر الغضروف الهلالي الداخلي لمريض في العقد الخامس من العمر، وهو ما يعد استكمالا لسلسلة الجراحات الدقيقة التي أصبحت تجرى بمستشفيات المحافظة.

من جانبه أوضحت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المستشفى استقبل المريض البالغ من العمر 43 عامًا، وبعد خضوعه للفحوصات المعملية وإجراء الأشعة اللازمة، تبين معاناته من إصابة شديدة بالركبة اليمني مما أدى إلى تمزق جذر الغضروف الهلالي الداخلي.

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أن الإصابة تفقد المريض وظيفة الغضروف الهلالي بالكامل، مما يؤدي إلى زيادة الخشونة بشكل متسارع لتنتهي بالحاجة إلى مفصل صناعي.

وأكدت أن نجاح العملية يعد إحدى ثمار عملية التطوير التي تشهدها المستشفيات لتوفير الخدمات الطبية النادرة، والدقيقة للمنتفعين، وحرصًا على رفع معاناتهم من السفر، لإجراء العمليات الكبرى بمستشفيات القاهرة.