"صمت وعجز دولي مخزِ".. مصر تصدر بيانا عاجلا بشأن مجزرة مواصي خانيونس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، اليوم، قصف إسرائيل منطقة المواصي غرب خان يونس المليئة بالنازحين، بما أدي لاستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

وطالبت جمهورية مصر العربية الاحتلال الإسرائيلي، بالكف عن الاستهانة بأرواح المواطنين المدنيين العزل، والتحلي بالمعايير الإنسانية الواجبة التزاماً بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددةً على أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر من المبررات.

وأكدت مصر على أن تلك الانتهاكات المستمرة فى حق المواطنين الفلسطينيين تضيف تعقيدات خطيرة على قدرة الجهود المبذولة حالياً للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، وتزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمتٍ وعجزٍ دولى مخزٍ.

واستمرارًا لمجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، استهدف الاحتلال اليوم السبت، النازحين في منطقة مواصي خانيونس والتي قد أكد من قبل أنّها آمنة وأجبر المواطنين الذهاب إليها، ليقرر استهدافها بأطنان من المتفجرات اليوم بزعم وجود قادة من حماس بها، وأبرزهم محمد الضيف.

واستشهد عشرات الفلسطينيين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعدما نفذ الاحتلال غارات عنيفة بـ5 صواريخ، على مخيمات نزوح غربي خان يونس جنوبي القطاع مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.