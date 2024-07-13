فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من التصنيف العربي للجامعات 2024.. تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، عن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من التصنيف العربي للجامعات 2024.

وبدأ اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بالعمل على هذا المشروع المشترك منذ عامين بهدف تحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي لتمكينها من قيادة التطوير العربي.

ويعتمد هذا التصنيف على الدقة والموضوعية من خلال عدة مؤشرات ومعايير تُقيم فيها المهام الشاملة للجامعة مثل جودة التعليم والتدريس والبحث العلمي والابتكارات والتعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع.