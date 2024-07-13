إحالة المتغيبين بوحدة طب الأسرة بأجهور في القليوبية للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى، اليوم السبت، الدكتور محمد جمال سلامة وكيل مديرية الصحة بالقليوبية، جولة مرورية بادارتي قها والقناطر الخيرية، بناء على توجيهات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتكثيف المرور على المنشآت الصحية.

وتفقد وكيل المديرية خلال جولته المركز الطبي ووحدة طب الأسرة بالقناطر الخيرية، كما تفقد وحدة طب الأسرة بأجهور الكبرى التابعة لقها.

تأكد وكيل المديرية من الانضباط الاداري، وتواجد الفريق الطبي، كما تم إحالة المتغيبين للتحقيق بمركز طب الأسرة بأجهور، والتنسيق مع مدير الادارة الصحية بقها، بتغير مديرة المركز لضعف الاشراف.

كما تأكد من انتظام سير العمل بالمبادرات الرئاسية، وحركة الطعوم، والعيادات التخصصية.