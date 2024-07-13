مقتل 17 فلسطينيًا وإصابة العشرات إثر قصف إسرائيلي على مصلّى في مخيم الشاطئ غرب غزة

أفادت مصادر لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "طائرات حربيّة إسرائيليّة استهدفت مصلّى قرب المسجد الأبيض في مخيم الشّاطئ غرب مدينة غزة، ما أدّى إلى مقتل 17 مواطنًا على الأقل، وإصابة العشرات".
وكانت قد أشارت في وقت سابق، إلى "مقتل أكثر من 71 فلسطينيًّا وإصابة أكثر من 289 آخرين بينها حالات خطيرة، إثر مجزرة ارتكبتها طائرات حربيّة إسرائيليّة بقصفها خيام النّازحين في منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".
وتواصل القوّات الإسرائيليّة عدوانها على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 38443 فلسطينيًّا، أغلبيّتهم من النّساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88481 آخرين، في حصيلة غير نهائيّة، إذ لا يزال مئات أو آلاف الضّحايا تحت الأنقاض.
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