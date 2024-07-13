حركة "أمل" نعت موسى محمد سليمان: استشهد إثر القصف الإسرائيلي في منطقة الخردلي

أعلنت "​حركة أمل​"، في بيان، أنّ "بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز، تزفّ الحركة إلى قائدها الإمام موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة، الشّهيد المجاهد موسى محمد سليمان، مواليد كفركلا عام 1964، الّذي استشهد إثر عدوان جوّي إسرائيلي غادر في منطقة ​الخردلي​"، معاهدةً بأن "تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسّس وللشّهداء، بأن نكون فدائيّي حدود أرضنا المقدّسة مهما غلت التّضحيات".

وكانت قد ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، في وقت سابق اليوم، أنّ "الشّخصين اللّذين عُثر عليهما مقتولَين في سيّارة في بلدة الخردلي، تمّ استهدافهما بصاروخ من مسيّرة إسرائيليّة، وهما نجيب حسين حلاوي وعضو بلديّة كفركلا موسى سليمان، بينما كانا يقومان بتعبئة المياه من عين القصبة لأخذها إلى المواشي في بلدة كفركلا".