المرتضى: بهمّة قائد الجيش ووزير الدفاع جنّبنا المؤسسة العسكرية والبلد أمرًا غير مرغوب به

أشار وزير الثّقافة في حكومة تصريف الأعمال ​محمد وسام المرتضى​، إلى أنّ "بهمّة قائد الجيش العماد ​جوزيف عون​ ووزير الدّفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ​موريس سليم​، جنّبنا المؤسسة العسكرية والبلد أمرًا غير مرغوب به".

ولفت، في تصريح تلفزيوني، إلى أنّه "كون عون مرشّحًا لرئاسة الجمهوريّة، عليه أن يعمل لمواجهة كلّ الأزمات وحلّها، ليظهر قدرته على حلّ مشاكل البلد"، موضحًا أنّه "يُفترض أن يوافق مجلس الوزراء على مقترح وزير الدّفاع المتعلّق بالكلية الحربيّة، وأن تُجرى المباراة، ولينجح من ينجح في المؤسسة العسكرية". وأكّد "أنّنا نتفهّم عدم حضور سليم لجلسة مجلس الوزراء الأخيرة".