قوى الأمن: توقيف مواطن سرق 4000 دولار وادعى كذبًا تعرّضه لعملية سلب

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2024-6-25، ادّعى المواطن "ك. ح." (من مواليد عام 1982) أنّه وأثناء انتقاله في محلّة ​الحازمية​ على متن سيّارته نوع "رابيد"، اعترضه شخصان مجهولان على متن درّاجة آليّة، وشهر أحدهما مسدّسًّا حربيًا بوجهه، وسلباه هاتفه الخلوي ومحفظته الّتي تحتوي على مبلغ 4,000 دولار أميركي وأوراق ثبوتيّة؛ وأنّ المبلغ المسلوب منه عائد لربّ عمله الّذي سلّمه إيّاه لشراء بعض المعدّات".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "من خلال الكشف الميداني والمتابعة التّقنيّة الّتي قامت بها ​شعبة المعلومات​، لم يتبيّن حصول أي عمليّة سلب"، مشيرةً إلى أنّ "بنتيجة التّوسّع بالتّحقيق، ومواجهة المدّعي بالأدلّة الّتي تُثبت زيف ادّعائه، اعترف أنّه قام بسرقة المبلغ المالي وأقفل هاتفه الخلوي بعد نزع شريحة الخطّ منه، ثمّ أنّه اختلق موضوع تعرّضه لعمليّة السّلب، بعد أن خبأ المبلغ المسروق في منزله؛ حيث تمّ ضبطه كاملًا مع الهاتف الخلوي".

ولفتت شعبة العلاقات العامّة إلى أنّ "المبلغ أُعيد إلى صاحبه، وأوقف (ك. ح.) المذكور، وأُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع هاتفه الخلوي القضاء المختص؛ بناءً على إشارته".