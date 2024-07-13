أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:05 من اليوم السّبت 2024-7-13، التّجهيزات التجسسيّة في موقع راميا؛ وأصابوه إصابةً مباشرة".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "ردًّا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة، وخصوصًا بلدة الطيبة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم، مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً مباشرةً؛ وأوقعوا فيها إصابات مؤكّدة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا التجهيزات التجسسية بموقع راميا ومبان يستخدمها جنود العدو بمستعمرة مرغليوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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