"حزب الله": استهدفنا التجهيزات التجسسية بموقع راميا ومبان يستخدمها جنود العدو بمستعمرة مرغليوت

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:05 من اليوم السّبت 2024-7-13، التّجهيزات التجسسيّة في ‏موقع راميا؛ وأصابوه إصابةً مباشرة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "ردًّا على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة، وخصوصًا بلدة الطيبة، ‏استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية اليوم، مبان يستخدمها جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً مباشرةً؛ وأوقعوا فيها إصابات ‏مؤكّدة".