ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي استهدف أطراف بلدات مركبا ورب الثلاثين والطيبة وعيتا الشعب". كما تعرّضت أطراف بلدتَي الطيري وحانين، لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفوريّة المحرّمة دوليًّا، ما تسبّب باندلاع حرائق في المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر قصف إسرائيلي على مركبا والطيبة وعيتا الشعب وقذائف فوسفورية على أطراف الطيري وحانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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