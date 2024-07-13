"حزب الله": استهداف انتشارَين لجنود العدو‎ ‏في محيط ثكنة بيت هلل ومحيط موقع معيان باروخ

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:32 من بعد ظهر اليوم السّبت، انتشارًا لجنود العدو‎ ‌‏الإسرائيلي ‏في محيط ثكنة بيت هلل بصواريخ "فلق"؛ وحقّقوا إصابات مباشرة".

وأعلن في بيان ثان، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع معيان باروخ ‏بصواريخ "فلق"، وحقّقوا إصابات مباشرة".