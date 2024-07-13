زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، أنّ "في عمليّة مشتركة للجيش والشاباك، واستنادًا إلى معلومات استخباريّة دقيقة لهيئة الاستخبارات العسكريّة والشاباك، استهدف سلاح الجو والقيادة الجنوبيّة هدفَين بارزَين في حركة "حماس"، داخل مجمع تستّرا في داخله مع عدد آخر من العناصر بين المدنيّين"، مشيرًا إلى أنّ "المجمع المستهدف هو عبارة عن منطقة مفتوحة ووعرة، ويحتوي على عدد من المباني والسّقائف".
وكان قد زعم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، "أنّه استهدف القائد العسكري لـ"كتائب القسام" محمد الضيف في غزة".
في حين أكّدت حركة "حماس"، أنّ "ادّعاءات الاحتلال باستهداف قيادات فلسطينيّة كاذبة، وهذه ليست المرّة الأولى الّتي يدّعي فيها الاحتلال ذلك".
وكان قد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن "مجزرة ارتكبها الاحتلال، بقصف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، أسفرت عن أكثر من 100 شهيد ومصاب، منهم طواقم بالدّفاع المدني".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي زعم استهداف هدفَين بارزَين في "حماس" داخل مجمع اختبآ فيه بين المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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