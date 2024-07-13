شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحذر من من فيضانات شديدة والان نبدء بالتفاصيل

عواصف ممطرة

الدمام - شريف احمد - حذرت الصين من أنها ستواجه "تحديا معقدا وشديدا" لمنع الفيضانات، خلال الأسبوع المقبل، مع تعرض بعض من أنهارها الرئيسية لتهديد مع دخول البلاد الموسم الرئيسي للفيضانات.وذكر وزير الموارد المائية، لي جوينج، في بيان على الموقع الالكتروني للوزارة ، مساء أمس الجمعة أن "الروافد العليا لنهر يانجتسي، ستتعرض لمزيد من الفيضانات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.واستجابت الوزارة بالفعل بطوارئ، في العديد من الاقاليم، حيث نقلت المواطنين من مناطق عرضة للفيضانات إلى مناطق أخرى وحثتهم على مراقبة الوضع بشكل جيد، بما في ذلك تسيير دوريات على السدود، ويواجه نهر "هوايخه" أول فيضانات له هذا العام، بعد أن ارتفعت المياه إلى مستوى التحذير.وكانت الصين قد حذرت أواخر الشهر الماضي من المزيد من العواصف الممطرة بمختلف أنحاء البلاد، وحثت المواطنين على الاستعداد لانهيارات أرضية محتملة وسط موجة مستمرة منذ فترة طويلة من الطقس السيء تهدد السفر والزراعة.