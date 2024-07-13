بالصور.. طفل ينقذ 20 شخصًا من موت محقق في أسيوط.. ماذا فعل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

هزّت قرية بني مجد بمركز منفلوط في محافظة أسيوط، اليوم السبت، مأساة كادت أن تُخلّف ضحايا إثر انهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق، يقيم فيه 20 شخصًا من 3 أسر.

يروي شهود العيان، لـ"الخليج 365"، أنّ الحادث المفاجئ وقع في حوالي الساعة السابعة إلا ربع صباحًا، حيث سمع أهالي القرية صوت انهيار مدوٍّ هزّ أرجاء المكان، ليُفاجئوا بانهيار منزل "حسن عبدالدايم" الواقع في وسط القرية.

ولكنّ القدر كان رحيمًا، فقد نجا جميع سكان المنزل البالغ عددهم 20 شخصًا، وذلك بفضل يقظة طفل من العائلة، حيث استيقظ باكراً وشاهد علامات تصدّع وتساقط أجزاء من جدران المنزل، فسارع بإيقاظ أفراد أسرته وباقي أفراد العائلات المقيمين في المنزل، ليهرع الجميع إلى خارج المنزل قبل لحظات من انهياره بالكامل.

وعلى الفور، تلقى اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة يفيد بانهيار المنزل، وانتقل المحافظ على الفور إلى موقع الحادث، وتابع عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض، التي شاركت فيها قوات الحماية المدنية والإنقاذ بكفاءة عالية.

أدرك المحافظ خطورة الموقف، فوجه بتشكيل لجنة هندسية متخصصة للتحقيق في أسباب انهيار المنزل، وإجراء الفحوصات اللازمة على المنازل المجاورة للتأكد من سلامتها حفاظًا على أرواح المواطنين.

وبحسب تأكيدات المحافظ، لم تقع أي إصابات أو خسائر بشرية في هذا الحادث، بفضل يقظة الطفل وسرعة استجابة أهالي المنزل، وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود رجال الحماية المدنية والإنقاذ في إنقاذ السكان ورفع الأنقاض بكفاءة وسرعة.

ووجه المحافظ، مديرية التضامن الاجتماعي ومركز ومدينة منفلوط، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، بتقديم المساعدة العاجلة للأسر المتضررة من انهيار المنزل، وذلك من خلال توفير مأوى مؤقت لهم، وتقديم الدعم اللازم لإعادة بناء منازلهم، وتلبية احتياجاتهم الأساسية في هذه الظروف الصعبة.

اقرأ أيضًا:

نجاة 20 مواطنا من الموت.. انهيار منزل من 3 طوابق في أسيوط