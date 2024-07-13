بالصور .. الحماية المدنية تنتشل 3 جثث لعمال لقوا مصرعهم فى بيارة صرف بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

لقي 3 عمال مصرعهم، اليوم السبت، داخل بيارة صرف صحي تحت الإنشاء في نجع الفتاتيح التابع لمركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، وذلك خلال قيامهم بأعمال تنظيف بيارات الصرف في المدينة على عمق يصل إلى 8 أمتار تقريبا.

وعلى الفور، توجه الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، بناء على تعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومتابعة انتشال الجثامين، حيث أسفر الحادث عن مصرع: «أ.ع.م» 23 عاما، و«م.ع.م» 20 عاما، و«ع.م.ف» 18 عاما مقيمين بمركز جهينة بمحافظة سوهاج.

وتوجهت كافة الأجهزة الأمنية المعنية وممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى مكان الحادث لانتشال الجثامين، وذلك بحضور على سيد صادق رئيس مركز الطود.

وقام نائب محافظ الأقصر بالتنسيق مع مديرية العمل لصرف تعويضات لأسر الضحايا حيث أنهم من العمالة غير المنتظمة، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة للسلامة والصحة والمهنية لتأمين العمال في المواقع ذات الخطورة والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا.

وجرى انتشال الجثث والتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية ونقلهم إلى مستشفى الكرنك بالأقصر تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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