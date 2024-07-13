إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق "القاهرة - إسكندرية" الزراعي، حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي، أسفر عن إصابة 7 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفيات بنها العام وقويسنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطاراً من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة: أحمد عبدالرحمن فتحي، وسيدة عبدالكريم، ومنى عبدالعظيم، ونعمه محمد، وجميعهم مقيمون فى الباجور منوفية، بكسور، ومحمد فارق ومنى محمد فاروق، وعبدالعليم محمد فاروق مقيمون فى باسوس، ومصابين بسحجات وكدمات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها.