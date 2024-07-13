الخارجية المصرية: الانتهاكات الإسرائيلية تضيف تعقيدات على قدرة الجهود الحالية للتوصل إلى تهدئة

أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن إدانتها بأشدّ العبارات "قصف إسرائيل منطقة المواصي غرب خان يونس المليئة بالنازحين، بما أدّى لاستشهاد وإصابة العشرات من المدنيّين الفلسطينيّين الأبرياء".
وطالبت في بيان، إسرائيل بـ"الكفّ عن الاستهانة بأرواح المواطنين المدنيّين العزّل، والتحلّي بالمعايير الإنسانيّة الواجبة التزامًا بأحكام القانون الدولي والقانون الدّولي الإنساني"، مشدّدةً على أنّ "تلك الجرائم لن تسقط بالتّقادم، ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرّر من المبرّرات".
وأكّدت الوزارة أنّ "تلك الانتهاكات المستمرّة في حقّ المواطنين الفلسطينيّين، تضيف تعقيدات خطيرة على قدرة الجهود المبذولة حاليًّا للتّوصّل إلى التّهدئة ووقف إطلاق النّار، وتزيد من المعاناة الإنسانيّة للفلسطينيّين، وسط صمتٍ وعجزٍ دولي مخز".
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