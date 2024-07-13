"كتائب القسام": استهداف قوة صهيونية داخل مبنى شرق رفح وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بأنّ "مقاتلينا تمكّنوا من استهداف قوّة صهيونيّة تحصّنت داخل مبنى بقذيفتَي أفراد، وإيقاع عناصرها بين قتيل وجريح، قرب المقبرة شرق مدينة ​رفح​ جنوب قطاع غزة".

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