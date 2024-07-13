"سرايا القدس": قصفنا جنود وآليات العدو المتوغلين في محيط المقبرة شرق رفح

ذكرت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، "أنّنا قصفنا بقذائف الهاون، جنود وآليّات العدو الصّهيوني المتوغّلين في محيط المقبرة شرق مدينة ​رفح​". وكانت قد أفادت قبل ظهر اليوم، بـ"أنّنا قصفنا بقذائف الهاون، تموضعًا لجنود وآليّات العدو الصّهيوني في محور "نتساريم" جنوب تل الهوا غرب مدينة غزة".

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