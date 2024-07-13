"حماس": الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية لن تفُتّ بعضد شعبنا ومقاومته أو تثنيهما عن الصمود

أكّدت "حركة المقاومة الإسلاميّة- حماس"، أنّ "المجزرة الّتي ارتكبها جيش الاحتلال الفاشي بحقّ المصلّين أثناء أدائهم لصلاة الظّهر، على أنقاض المسجد الأبيض المدمّر في مخيّم الشّاطئ غرب مدينة ​غزة​، وراح ضحيّتها ثمانية عشر شهيدًا وعشرات الجرحى من المصلّين والنازحين في المكان، هي جريمة جديده تضاف إلى سلسلة الجرائم المتواصلة الّتي ينفّذها العدو الصّهيوني بحقّ شعبنا الأعزل في ​قطاع غزة​، أمام سمع وبصر العالم؛ وبغطاء كامل من ​الإدارة الأميركية​ المتواطئة فيها".

وشدّدت في بيان، على أنّ "هذا الإرهاب الصّهيوني المتصاعد، والجرائم ضدّ الإنسانيّة الّتي تُرتَكب بحقّ المدنيّين الأبرياء، لن تفُتّ في عضد أبناء شعبنا ومقاومته الباسلة، أو تثنيهما عن خيارهما الصّمود على هذه الأرض حتّى دحر الاحتلال وانتزاع حقوقنا السّليبة".