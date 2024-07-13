شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش: لا بديل عن "الأونروا" في غزة والان نبدء بالتفاصيل

ضغوط على الأونروا

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) هي العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة ولا بديل عنها.وأوضح في كلمته أمام مؤتمر إعلان التعهدات لوكالة الأونروا، أن الوكالة تشكل بصيص أمل واستقرار في منطقة مضطربة، مشددًا على أهمية الدعم والتمويل اللازمين للأونروا للحفاظ على حياة اللاجئين الفلسطينيين ومستقبلهم.وأشار غوتيريش إلى أن الفلسطينيين يواجهون فجوات صارخة في جميع المجالات، وأن الأونروا تتعرض لضغوط شديدة، بما في ذلك استهداف موظفيها حيث قُتل 195 موظفًا، داعيًا إلى حماية الأونروا وموظفيها وولايتها من خلال التمويل اللازم، مؤكدًا على ضرورة وقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة والإفراج عن جميع الرهائن.من جهته، نبه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، إلى أن الأونروا تقف على شفا الانهيار المالي، وأن الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة لـ 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل، وحث على تقديم الدعم اللازم للأونروا، مشددًا على أن الأمر يتعلق ببقاء اللاجئين الفلسطينيين.