قبل اجتماع مجلس المحافظين.. مبارك يناقش العديد من الملفات مع قيادات جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

عقد اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، اجتماعًا لمناقشة الموضوعات الخاصة باجتماع مجلس المحافظين التي سيجري عرضها خلال اجتماع مجلس المحافظين غدا الأحد، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

وحضر الاجتماع الدكتور إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، سكرتير عام المحافظة، وكافة مديري المديريات والإدارات المعنية منها مدير مديرية التموين، ومدير مديرية العمل، ومدير شبكة معلومات جهاز المرافق، ومدير شئون البيئة، ومدير الاستثمار.

واستمع المحافظ لشرح من مدير الإدارة العامة لشئون البيئة، عن منظومة النظافة بالمحافظة، ووجه بتسليم المعدات الواردة من وزارة البيئة للشركة القائمة على مصنع التدوير والفرز ومعالجة المخلفات بمنطقة الخناصير بشرم الشيخ، لاستكمال أعمال المنظومة.

وتابع الإجراءات التي قامت بها المحافظة لتطبيق القانون 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والخاص الخاص بتنظيم إدارة المخلفات بجنوب سيناء.

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع ملف ضبط الأسعار والأسواق وتوفير السلع للمواطنين، ووجه بضرورة زيادة منافذ " كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية خاصة بالمدن الكبرى مثل طور سيناء ورأس سد، إضافة إلى الفرع الذي يوجد حاليًا بمدينة شرم الشيخ، والتوسع في إقامة المعارض الدائمة والموسمية وذات اليوم الواحد الثابتة والمتنقلة، مع تكثيف الحملات الرقابية المكثفة على المحلات والأسواق.

كما تابع المحافظ إحصائية طلبات ومتحصلات التصالح طبقًا لقانون 187 لسنة 2023، والموقف التنفيذي لتراخيص المحلات التجارية، وجهود المحافظة لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل لأبناء جنوب سيناء.

واستعراض تقرير ربع سنوي عن نشاط مديرية العمل في مجال التشغيل وتوفير فرص العمل، وموقف خطة المحافظة في ترشيد الكهرباء على مستوى كافة المدن .