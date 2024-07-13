لهذه الأسباب.. الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تلتقي محافظ الإسكندرية – صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

عقد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، لقاءًا موسعًا مع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية والتي ضمت أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.

وقدم النائب رزق راغب ضيف الله، أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، وعضو مجلس النواب، التهنئة للمحافظ على ثقة القيادة السياسية وتوليه مهام محافظ الإسكندرية.

وأكد أن الهيئة البرلمانية للحزب تسعى للتعاون الجاد وتقديم كافة الآليات البرلمانية لمساعدة الجهاز التنفيذي في المحافظة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالإسكندرية.

وتقرر خلال الاجتماع عقد لقاءات دورية بين المحافظ والنواب أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن لبحث الملفات الخدمية التي هي شاغل المواطن بمحافظة الإسكندرية.