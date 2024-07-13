إذاعة الاحتلال: الضيف زار رافع سلامة بمكان يملكه ومعلومات تواجده هناك كانت دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن قائد حركة حماس في غزة محمد الضيف زار قائد لواء خان يونس رافع سلامة في مكان يملكه، لافتة إلى أن المعلومات بوجوده هناك كانت دقيقة جدا.

من جانبه، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن التقديرات الأمنية في إسرائيل تشير إلى مقتل قائد لواء خان يونس في حماس رافع سلامة وإصابة قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف.

وأكدت البث الإسرائيلية، أنه لم ترد حتى الآن أي مؤشرات قاطعة على مقتل محمد الضيف.

وأشار المراسل العسكري للقناة 14 العبرية، اليوم السبت، إلى أن التشاؤم يتزايد بخصوص نجاح اغتيال القيادي في حماس محمد الضيف لكن اغتيال نائبه رافع سلامة شبه مؤكد.