"حزب الله": استهدفنا كريات شمونة بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" وموقع رويسات العلم

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيّين، ‏وخصوصًا الاعتداء الّذي طال بلدة الخردلي والّذي أدّى إلى استشهاد مواطنَين، قصف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلاميّة اليوم السّبت 2024-7-13، مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

ولفت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي ‌‏المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 17:05 اليوم، موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللّبنانيّة المحتلّة بالأسلحة الصّاروخيّة؛ وأصابوه إصابةً مباشرة".