الخارجية السعودية دانت استمرار مجازر الإبادة بحق الفلسطينيين: لوقف فوري لإطلاق النار

أعربت ​وزارة الخارجية السعودية​، عن إدانة السعودية بأشدّ العبارات واستنكارها "استمرار مجازر الإبادة الجماعيّة بحقّ ​الشعب الفلسطيني​، على يد آلة الحرب الإسرائيليّة، وآخرها استهداف مخيّمات النّازحين في ​خان يونس​ جنوب قطاع غزة". وجدّدت في بيان، مطالبتها بـ"الوقف الفوري والدّائم لإطلاق النّار، وتوفير الحماية للمدنيّين العزّل في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة كافّة"، مؤكّدةً "ضرورة تفعيل آليّات المحاسبة الدّوليّة، إزاء الانتهاكات الإسرائيليّة المتواصلة للقانون الدّولي الإنساني وقرارات الشّرعيّة الدّوليّة".

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