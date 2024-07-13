رعية بقاعكفرا نظمت لقاءً حول "مائدة محبة" دعمًا لترميم كنيسة السيدة الرعائية

نظّمت رعية ​بقاعكفرا​ لقاءً حول "مائدة محبّة"، أعدّتها وقدّمتها أخويّة مار شربل في مركز القديس شربل الاجتماعي، وذلك دعمًا لترميم كنيسة السيدة الرعائيّة.

في هذا الإطار، أكّد مؤسّس المركز خادم رعيّة مار شربل في كاليفورنيا- الولايات المتّحدة الأميركيّة الخوري غطاس الخوري مخلوف، "ضرورة مواصلة التّعاون وشبك الأيدي، لإنجاز مسيرة النّهوض بالبلدة الّتي باتت محطّ أنظار العالم بشفاعة ابنها القديس شربل".

من جهته، أشار رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري رئيس بلدية بقاعكفرا إيلي مخلوف، إلى أنّ "اليوم يصادف بداية الأسبوع الاحتفالي بمناسبة عيد القديس شربل، الّذي ننتظره واللّبنانيّين مقيمين مغتربين، لأنّ القديس شربل عابر للطّوائف والقارّات، وبقاعكفرا تتحضّر لاستقبال المؤمنين المصلّين من لبنان ومن الخارج".

ولفت إلى أنّ "هذا الأسبوع مهم جدًّا بالنّسبة إلينا، وهذا اللّقاء يعبّر عن روح التّضامن لدعم المشروع الّذي تقوم به لجنة الوقف والرّعيّة والبلديّة"، موضحًا أنّ "الأسبوع الاحتفالي سيتوَّج يوم السّبت المقبل عند السّادسة مساءً، بالقدّاس الإحتفالي الّذي يترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في باحة كنيسة مار حوشب الأثريّة".