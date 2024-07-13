"LBCI": مخابرات الجيش أوقفت أحد المعنيين بالتحريض على التهجم على باص للنقل المشترك

كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI"، أنّ "مخابرات الجيش اللبناني أوقفت أحد المعنيّين بالتّحريض على التهجّم على باص للنقل المشترك، وهو من آل رباح، بعدما كانت قد أوقفت ليل أمس عاملًا سوريًّا لديه، لتهجّمه على حافلة نقل مشترك واعتدائه على أحد ركابها".
وكان قد وجّه وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أمس، كتابًا إلى المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، للتّحقيق في واقعة تحطيم باصات النّقل العام التّابعة لوزارة الأشغال العامّة والنّقل بين منطقتَي الدورة والكرنتينا، وتعرّض بعض الرّكاب للإعتداء والسّائقين للتهديد، كما اتخاذ الإجراءات اللّازمة والفوريّة.
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