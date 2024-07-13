استشهاد ١٥ فلسطينياً في قصف إسرائيلي على مسجد غرب مدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد ١٥ فلسطينياً وأصيب نحو ٣٠ بجروح مختلفة، في قصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مسجداً في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت ١٥ شهيداً وعشرات الجرحى، من داخل المسجد الأبيض الذي قصفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ساعات قليلة من مجزرة خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة والتي أدت لاستشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين.

من جانبه أكد مستشفى ناصر بخان يونس، أنه باتت غير قادرة على استقبال المزيد من الشهداء والجرحى في ظل استمرار عمليات القصف الإسرائيلي، ووصول أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى للمستشفى التي تعاني نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية.

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