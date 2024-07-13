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مصر تدين الغارات الإسرائيلية على منطقة المواصي غرب خان يونس بقطاع غزة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أدانت مصر بأشد العبارات، الغارات الإسرائيلية على منطقة المواصي غرب خان يونس بقطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين.

وطالبت مصر في بيان لوزارة الخارجية والهجرة اليوم، إسرائيل بالكف عن الاستهانة بأرواح المدنيين العُزل، والتحلي بالمعايير الإنسانية الواجبة التزامًا بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددةً على أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر من المبررات.

وأكدت مصر أن تلك الانتهاكات المستمرة فى حق الفلسطينيين تضيف تعقيدات خطيرة على قدرة الجهود المبذولة حاليًا للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، وتزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمتٍ وعجزٍ دولي مُخزٍ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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